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В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции

14.06.2019 14:00
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В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции

Партия "Слуга народа" не считает своим союзником ни одну из "старых политсил". Об этом глава штаба партии и седьмой номер в ее списке Александр Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде", сообщает Корреспондент.net.
Как заявил Корниенко, "Слуга народа" не считает своим конкурентом партию Святослава Вакарчука "Голос", хотя пересекается с ней в некоторых регионах на Западе страны и немного в Киеве.
Кроме того он указал, что возможность коалиции с "Голосом" надо обсуждать.
"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - заявил Корниенко.
По его словам, также возможен союз с партией "Сила и честь".
"Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - считает руководитель штаба Слуги народа.
Корниенко отметил, что позиция его партии относительно "старых сил", таких как "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Батькивщина", не изменилась и союз с ними не рассматривается.



Теги: коалиция, Верховная Рада, Слуга народа
 
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