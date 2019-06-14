- В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины11:52
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Куда может переехать Администрация президента?21:03
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"20:48
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины
В партия "Слуга народа" официально заявили,что не поддерживают федерализацию Украины, о которой говорил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что политическая сила не поддерживает федерализацию Украины, передает "Диалог.UA".
Данное заявление прозвучало на фоне противоположных по смыслу анонсов представителя президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Более того, Разумков заявил, что на федерализации Украины настаивает только Кремль и некоторые пророссийские политические силы внутри страны. "О том понимании федерализации, которая сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи, естественно, идти не может", – констатировал он. Подчеркивается, до этого Стефанчук говорил о том, что партия не готова игнорировать мнение украинцев о введении двухпалатного Парламента, высказанное на референдуме 2000 года.
Теги: Донбасс, раскол, федерализация, Слуга народа
- Патрушев: Украинский Донбасс возможен только после диалога Киева и "ополчения Новороссии"
- Депутаты захваченного Макеевского горсовета проголосовали за проведение референдума (ВИДЕО)
- Война на Донбассе три года спустя: жители востока Украины показали реальное отношение к федерализации ОРДЛО и амнистии боевикам - подробности
- Турчинов рассказал об уничтожении Донбасса (ВИДЕО)
- Митинг в Мариуполе закончился захватом мэрии и кровавым побоищем у здания милиции (ФОТО)
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной»
- Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины12:11
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины12:11
- В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины11:52
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея10:50
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Volvo начинает серийное производство электробусов10:00
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции