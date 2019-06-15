Екс-регіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Оппоблоку"

15.06.2019 13:58

Колишній регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Оппоблоку" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019, повідомляв OBOZREVATEL.

Таку заяву зробив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна". За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який прийняв рішення не брати участь у виборчій кампанії.

"Єфремов уже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які знаходяться в місцях позбавлення волі", – заявив Мураєв.