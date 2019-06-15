Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским

15.06.2019 10:39

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать неким посредником между лидером Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным в завершении войны на Донбассе. Российский психолог и журналист Леонид Радзиховский считает, что огонь на Донбассе может прекратиться, если президент Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин отдадут приказы не стрелять, передает "Диалог".

По его мнению, в процессе урегулирования войны на востоке Украины не хватает политической воли и посредника, который мог бы эту политическую волю лоббировать с двух сторон. Более того, Радзиховский полагает, теоретически возможно, что таким посредником хочет выступить президент Франции Эммануэль Макрон. "Договоров о том, чтобы взаимно не стрелять, было уже много. Их постоянно подписывают и их систематически нарушают… Если же на высоком политическом уровне, на уровне верховных главнокомандующих двух стран, Зеленского и Путина, не на бумаге, а реально отдается приказ о категорическом взаимном прекращении огня, значит, проблема решена…" - резюмировал российский журналист.