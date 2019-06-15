- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место09:57
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Стало известно, какие опасности будут подстерегать украинцев 14-17 июня14:09
- В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции14:00
- Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве13:22
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон может стать неким посредником между лидером Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным в завершении войны на Донбассе. Российский психолог и журналист Леонид Радзиховский считает, что огонь на Донбассе может прекратиться, если президент Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин отдадут приказы не стрелять, передает "Диалог".
По его мнению, в процессе урегулирования войны на востоке Украины не хватает политической воли и посредника, который мог бы эту политическую волю лоббировать с двух сторон. Более того, Радзиховский полагает, теоретически возможно, что таким посредником хочет выступить президент Франции Эммануэль Макрон. "Договоров о том, чтобы взаимно не стрелять, было уже много. Их постоянно подписывают и их систематически нарушают… Если же на высоком политическом уровне, на уровне верховных главнокомандующих двух стран, Зеленского и Путина, не на бумаге, а реально отдается приказ о категорическом взаимном прекращении огня, значит, проблема решена…" - резюмировал российский журналист.
Теги: Донбасс, Путин, война, посредники, Зеленский
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- Путин понимает, что всё очень плохо, но уверяет, что «по-другому быть не может»
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело
- "Путину казалось, что ополченцы мотивированы, а оказалось, что все наоборот", — Кох
- У Путинa нeт дeнeг нa вoйну и нeт дeнeг нa Дoнбacc
- "Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место09:57
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО09:22
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма 08:15
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции