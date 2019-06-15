Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы

15.06.2019 12:47

Новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины, передает from-ua.

В частности, такую риторику озвучил член Совета федерации России Олег Морозов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Вновь возникла тема военной победы, возникла тема военного решения этого конфликта – "мы возьмем Донбасс" и "мы дойдем до границы с Россией и дальше". Если эта риторика, не дай Бог, обернется практическими действиями, то я думаю, что это будет последнее, что сделает эта власть, и последнее, что сделают Вооруженные силы Украины", – самоуверенно заявил одиозный Морозов.