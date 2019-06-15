Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы

15.06.2019 12:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы

Новость о том, что украинским военным удалось взять под контроль всю Марьинку, вызвала небывалый ажиотаж в России. Официальные представители страны-агрессора буквально взорвались наглыми угрозами в адрес Украины, передает from-ua.
В частности, такую риторику озвучил член Совета федерации России Олег Морозов в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Вновь возникла тема военной победы, возникла тема военного решения этого конфликта – "мы возьмем Донбасс" и "мы дойдем до границы с Россией и дальше". Если эта риторика, не дай Бог, обернется практическими действиями, то я думаю, что это будет последнее, что сделает эта власть, и последнее, что сделают Вооруженные силы Украины", – самоуверенно заявил одиозный Морозов.



Теги: Россия, Донбасс, граница, прорыв, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх