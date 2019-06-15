- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место09:57
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Стало известно, какие опасности будут подстерегать украинцев 14-17 июня14:09
- В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции14:00
- Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве13:22
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место
В ежегодном исследовании «Глобальный индекс миролюбия» Украина опустилась на 150-ую позицию из 163 возможных. Как передает replyua.net, специалисты включили в рейтинг миролюбивых стран 163 государства. Годом ранее Украина занимала 152-ое место, однако в этом году она поднялась на 2 позиции выше.
Как отметили специалисты, такое низкое место обусловлено политическим террором, огромным числом переселенцев и военным конфликтом на Донбассе. По словам экспертов, в рейтинг попали страны, в которых проживают 99% населения Земли. Каждую страну оценивали по нескольким критериям, среди которых - участие страны в боевых действиях, уровень террористической угрозы, стабильность в экономике и политике, соблюдение прав человека. Примечательно, что рядом с Украиной в рейтинге находятся такие государства, как Афганистан и Сирия.
Один из худших показателей у Соединенных Штатов. В прошлом году США находились на 121-ом месте, но сейчас специалисты опустили эту страну на 128-ую позицию. Самым миролюбивым государством оказалась Исландия. Также в первую пятерку попали Дания, Австрия, Португалия и Новая Зеландия.
Теги: Украина, Донбасс, исследования, рейтинг
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место09:57
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО09:22
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма 08:15
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции