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В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО
Мир на востоке нашей страны станет важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Москвой.
Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создаст новые возможности для достижения мира на Донбассе.
Об этом в Twitter после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером написал помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, пишет facenews.ua.
Помощник Дональда Трампа подчеркнул, что мир на востоке нашей страны станет важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Москвой.
«Представитель Волкер и я встретились сегодня (13 июня), чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе – ключевого шага для налаживания отношений США и России», – отметил Болтон.
При этом он добавил, что важно, чтобы Россия внесла свой вклад в разрешение ситуации на Донбассе и приняла серьезное участие.
Теги: США, Донбасс, война, Зеленский
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