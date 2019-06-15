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Зеленский назначил в двух областях временных губернаторов
15.06.2019 18:15
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской ОГА. Соответствующий указ сегодня опубликован на сайте президента.
В тексте документа сказано, что 14 июня врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.
Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.
Как сообщалось ранее. президент уволил губернаторов 15 области и назначил в 12 из них временных глав.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, губернатор, назначение, Зеленский
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