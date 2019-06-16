Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды

16.06.2019 20:02

В воскресенье, 16 июня, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от +29 до +33 градусов.