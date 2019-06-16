Последние новости раздела
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
- Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды20:02
- «Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому18:34
- Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ18:09
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Украинцы платили «лишнюю» коммуналку: стало известно о большом перерасчете16:10
- Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть15:31
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для проведения парламентских выборов08:32
Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды
16.06.2019 20:02
В воскресенье, 16 июня, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня на западе страны пройдут дожди с грозами, дневная температура от +29 до +33 градусов.
Теги: Донбасс, ветер, дождь, гроза, прогноз погоды
Читайте также:
- Ливни, шквалы, грозы! Украину до октября будет трясти - синоптик
- Стихия валила тополя и антенны
- Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
- В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер
- Стихия остановила транспорт и потушила свет
- НЕПОГОДА В УКРАИНЕ: СВЫШЕ 100 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
- Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО19:33
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное19:06
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Боевиков «ЛНР» уличили в стрельбе на участке разведения16:32
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці… 15:52
- На Донбассе убит боевик "ДНР"14:19
- «Для тех, кто давно не был»: в соцсети показали фото Донецкого моря13:37
- Тымчук сделал важное заявление по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО12:31
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери12:09
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
- Грозы, град и шквалы: Синоптики предупредили об ухудшении погоды20:02
- Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО19:33
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное19:06
- «Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому18:34
- Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ18:09
- Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское17:48
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике17:15
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз09:47
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения