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Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин относится к новому украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Зеленского Песков упомянул в пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает "Диалог.UA".
В Кремле все еще не определились с тем, как относиться к украинскому президенту Зеленскому. Это четко дал понять Песков. Путинский продолжает надеяться на лояльное отношение украинского лидера. Песков отметил, что Путин назвал "лучшие критерии" относительно "подхода" Зеленского к отношениям Украины и РФ. "Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей", - заявил пресс-секретарь узурпатора. Он пожаловался, что в Кремле "сих пор понимания нет" о том, что Зеленский из себя представляет. "Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию", - уточнил Песков.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Песков, Минские договоренности, Зеленский
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