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Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""

16.06.2019 07:31
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Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""

Одиозного сенатора вывело из себя заявление Президента Украины Зеленского, что иностранные инвесторы будут помогать Украине восстанавливать разрушенный российскими оккупантами Донбасс.

По этому случаю Пушков резко прокомментировал сказанное Зеленским в своем Twitter-аккаунте.

Пушков цинично заявил, что власти Украины должны при себе оставить "миражи "инвестиций" и сделать то, что якобы ждет от них весь донбасский народ, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Пушков считает, что Зеленский дает пустые обещания и заявил, что пока на Донбассе идет война, никто в него не будет вкладывать ни копейки. "Для начала прекратить обстрелы Донбасса", - отметил цинично российский сенатор.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, инвестиции, обстрелы, Зеленский
 
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