Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""

16.06.2019 07:31

Одиозного сенатора вывело из себя заявление Президента Украины Зеленского, что иностранные инвесторы будут помогать Украине восстанавливать разрушенный российскими оккупантами Донбасс.

По этому случаю Пушков резко прокомментировал сказанное Зеленским в своем Twitter-аккаунте.

Пушков цинично заявил, что власти Украины должны при себе оставить "миражи "инвестиций" и сделать то, что якобы ждет от них весь донбасский народ, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Пушков считает, что Зеленский дает пустые обещания и заявил, что пока на Донбассе идет война, никто в него не будет вкладывать ни копейки. "Для начала прекратить обстрелы Донбасса", - отметил цинично российский сенатор.