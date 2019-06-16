"Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс

16.06.2019 21:19

В Верховной Раде все еще находится на рассмотрении новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Он содержит достаточно много изменений.

О том, чего стоит ожидать украинцам от нового КЗоТ, разобрался "Диалог.UA".

В Парламент на рассмотрение новый законопроект о трудовом кодексе был внесен еще осенью 2018 года. Однако голосования по нем еще не было - профсоюзы потребовали сделать ряд изменений, которые касаются увольнений и увеличения продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов. Норма, которая полностью устраивает профсоюзы, касается увеличения обеденного перерыва для работников аж до 4 часов. Затронет она, правда, не всех, а только тех, кто работает в тяжелых условиях, например, при сильной жаре или холоде. Длительность "сиесты" будет обязательно прописываться в трудовом договоре. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине действует КЗоТ, который был принят еще до распада СССР в 1971 году. То есть, он безнадежно устарел и не отвечает современным реалиям. Необходимость в новом кодексе назрела давно.