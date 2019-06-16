Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть

16.06.2019 15:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть

Жители аннексированного Россией Крыма обязательно будут отчитываться о цели поездки на материковую Украину при въезде.
Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в Херсоне, передает from-ua.
"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители оккупированного Крыма и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается по решению проблем документирования", – пояснил Куркчи.
По его словам, крымчане, которые пересекают админграницу, делятся на несколько категорий. Некоторые это делают для получения медицинских услуг. Также есть часть, которая учится на материковой части Украины.
И совсем небольшое количество людей пересекает границу, чтобы поехать дальше на отдых или по другим делам. Уточняется, что в 2018 году подобный мониторинг уже проводили.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, правила, въезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх