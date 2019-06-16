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Украинцы платили «лишнюю» коммуналку: стало известно о большом перерасчете
В Украине жители многоэтажек могут не платить за «лишнюю» коммуналку.
Жители многоэтажек в Украине могут не платить за «сверхсчет» по коммуналке, пишет Политека.
Об этом сообщает «Лига: Закон» со ссылкой на постановление Кабмина №482:
«Платить нужно исключительно за использованные услуги, а «лишнее», начисленное поставщиком – смело оспаривать. Украинцы могут отправить претензию поставщику жилищно-коммунальных услуг, который будет обязан провести перерасчет».
Перерасчет проведут в следующих случаях:
— услуга не соответствуют нормам качества;
— нарушения сроков и отключения на длительный период;
— отсутствие услуги или ее отдельных составляющих.
Так для пересчета потребитель должен подать к управляющему акт-претензию определенной формы:
«Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом. Пересчет по акту-претензии, поступившего от потребителя, осуществляется управляющим для всех потребителей дома, которым услуга была оказана несоответствующего качества», — идет речь в материале издания.
Теги: Украина, Донбасс, перерасчет, коммунальные услуги
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