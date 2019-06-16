- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""07:31
- Досрочным выборам быть, у Зеленского готовятся жесткие меры20:00
- «До +34»: синоптики уточнили прогноз погоды, рассказав об аномальной жаре19:40
- Украинцев перестали пускать за границу: кого отправляют обратно19:20
- В Украине резко изменили тариф на газ: сколько заплатим уже в июне19:02
- Зеленский рассказал о будущих инвестициях в инфраструктуру Донбасса18:46
- Зеленский назначил в двух областях временных губернаторов18:15
- Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»18:00
- "Принудить агрессора к капитуляции", - легендарный комбат ООС "Кунар" поведал, как "приструнить" Россию15:44
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для проведения парламентских выборов
В ЦИК назвали ориентировочную стоимость изготовления избирательных бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает donpress.com.
«Проведены переговоры с государственным предприятием «Полиграфический комбинат «Украина»… по закупке услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 гола комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную сумму — 281 млн 845 тыс. 240 грн», — говорится в сообщении.
Кроме этого, определена ориентировочная стоимость других услуг, необходимых для проведения выборов:
— услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов — 362 тыс. 260 грн;
— услуг по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн — 594 тыс. 326 грн;
— услуг по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии — 621 тыс. 399 грн;
— услуг по изготовлению и доставке издания закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» — 1 млн 120 тыс. грн;
— услуг по изготовлению и доставке сборников «Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составлении протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины» — 416 тыс. 999 грн.
Теги: Украина, Донбасс, парламент, выборы, стоимость, бюллетень, печать, ЦИК, услуги
- Бумага для бюллетеней качественнее той, на которой печатают деньги
- Избирательные бюллетени "влетели" в 64 миллиона
- Выборы - недорогое удовольствие
- Парламентские выборы. Результаты обработки 63% бюллетеней
- Центризбирком обнародовал порядок размещения партий в бюллетене
- ЦИК: Фамилий Тимошенко и Луценко в бюллетенях не будет
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- «Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР» 22:05
- Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки21:41
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев21:18
- В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования20:54
- Президент Украины посетил в Мариуполе меткомбинат им. Ильича20:30
- В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс17:45
- В Ясиноватой во время пожара погиб мужчина17:13
- Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО16:46
- Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат08:10
- Гороскоп на 16 июня: Весам нельзя бросать начатое, а Козерогов ждет романтика07:51
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""07:31
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- «Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР» 22:05
- Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки21:41
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев21:18
- Украина разгромила Южную Корею в финале ЧМ-2019 U-2021:05
- В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования20:54
- Президент Украины посетил в Мариуполе меткомбинат им. Ильича20:30
- Кому достанется «бесхозный» Мариуполь? 6 вопросов к городскому голове22:31
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- В США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. ВИДЕО14:47
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: прислушайтесь к интуиции14:23
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов