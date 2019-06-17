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Гройсман обещает значительно повысить минимальную зарплату
Действующий премьер-министр Украины, глава политической силы «Украинская инициатива» Владимир Гройсман заявил, что будет делать всё возможное, чтобы уровень минимальной заработной платы украинских граждан существенно повысился. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Факты».
По его словам, на сегодняшний день украинцы уже должны получать не меньше 300 долларов. Владимир Гройсман считает, что это вполне реальная цифра. К тому же, он заявил, что имеет чёткий план повышения минимальной заработной платы до вышеуказанного уровня. При этом Владимир Гройсман отметил, что быстро реализовать задуманное у него не получится в силу ряда причин. Он акцентировал внимание на том, что в данном случае стоит обращать пристальное внимание на темпы роста экономики и детенизацию.
Напомним, что ранее Владимир Гройсман призвал представителей политических сил «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Батькивщина» отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах. При этом он призвал украинцев обратить внимание на такие партии, как «Слуга народа», «Голос» и «Украинская стратегия Гройсмана».
Теги: Донбасс, минимальная зарплата, повышение, Гройсман
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