Гройсман планирует создать фонд будущего

17.06.2019 19:00

Действующий премьер-министр Украины, глава политической силы «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявил, что нацелен на создание в нашей стране так называемого фонда будущего. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Факты».



Он отметил, что намерен направить в данный фонд значительные финансовые ресурсы. Они будут получены в результате приватизации, детенизации экономики, добывания природных ископаемых. Также в фонд могут пройти деньги крупных корпораций и олигархов. «Мы направим серьёзные финансовые ресурсы и мы обеспечим возможности для того, чтобы учить украинских детей с огромным уровнем качества, решать другие проблемы устойчивости и будущего нашего государства, и его силы», - говорит Владимир Гройсман. Уже попав в состав обновлённого парламента, он планирует инициировать принятие соответствующего законопроекта.