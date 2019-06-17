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Гройсман пообещал двойное увеличение минимальной зарплаты
Рост экономики в ближайшие два года позволит увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $ 300.
Об этом о заявил премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье, 16 июня, в эфире телеканала ICTV.
» Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, на минимальном уровне мог получать столько денег чтобы была возможность посетить магазин и купить то, что ему необходимо для собственной жизни. И поэтому когда я стал премьер-министром, для меня было чрезвычайно важным начать повышать минимальную зарплату в стране. Это удалось сделать, с $ 50 по состоянию на 1 января 2017 года, сегодня уже заработная плата $ 150. План на ближайшие два года, и я знаю как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $ 300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю как можно сделать»», — сказал он.
Премьер отметил, что таких результатов правительство достигнет не за счет «печатных станков», а «за счет детенизации и инвестиций».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, увеличение, Гройсман
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