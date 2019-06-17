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Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду

17.06.2019 17:48
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Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, на что стоит обратить внимание в процессе голосования на предстоящих парламентских выборах, пишет UA.News.

По словам Кравчука, украинцы должны понимать, что после выборов может сложиться ситуация, когда президент станет главным еще и в Раде. Экс-президент полагает, что данная тенденция способна привести реализации действий, которые будут полностью расходиться с интересами украинцев.

«Я считаю, что однопартийная система со сосредоточением власти в одних руках: и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — сказал он.

По мнению Кравчука, для нормальной работы правительства, обязательно должна присутствовать оппозиция, которая будет состоять не меньше чем из двух партий. 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, Кравчук, Верховная Рада
 
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