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Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: Землю накроет необыкновенное явление
17.06.2019 09:30
С ночи 16 и на протяжении дня 17 июня впервые за 150 лет произойдут один за одним удивительные явления: Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна, сообщает "Сегодня".
Сегодня ночью спутник Земли максимально приблизится к ней и скроется в тени планеты. Жители южного полушария увидят огромное Суперлуние, который будет менять цвет от голубого до кроваво-красного.
В Украине пик затмения придется на 17 июня 15.30 дня по киевскому времени.
Чрезвычайное явление может отличиться также на самочувствии людей. Специалисты уверяют, что земляне могут испытывать головную боль, усталость и раздражение.
Эксперты дали советы, чего не стоит делать в этот день:
- В период полнолуния нельзя выяснять отношения, ругаться и спорить, потому что людям в этот период свойственна импульсивность, из-за которой они не всегда способны принимать правильные решения и адекватно реагировать на ситуации.
- Негативное влияние Стрельца на отношения между людьми проявляется в излишней подозрительности, что может обидеть и ранить.
- Лучше держать свои негативные мысли при себе и не показывать окружающим своего недоверия, чтобы потом не было стыдно за свое поведение.
- Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.
- В период полнолуния не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
- Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.
- Также не рекомендуются визиты к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.
- Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.
Теги: Донбасс, Земля, Луна, Затмение
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