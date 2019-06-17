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Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак

17.06.2019 20:45
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Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак

Британское издание Daily Star представило миру мистическое открытие. Жерналисты много лет занимались исследованием Чернобыльской катастрофы и пришли к выводу, что незадолго до трагедии над Чернобылем пролетало странное существо. Об этом сообщают сотрудники ЧАЭС, а также некоторые жители города, которые видели "нечто".

О нем рассказывают все одинаково - безголовое, с черными крыльями и красными глазами, которое назвали "Черной птицей Чернобыля".

Свои данные британские журналисты основывают на исследованиях известного археолога Роберта Максвела. Он неоднократно приезжал в зону отчуждения в 2005 году и разговаривал как с местными жителями, так и бывшими сотрудниками ЧАЭС.

"Сотрудники Чернобыля начали делиться похожим опытом, у некоторых были страшные кошмары, в то время как другие получали звонки с угрозами", - говорил Максвел.

Между те, археолог не раскрывает свои источники и не показывает доказательств существования чудовища. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть данные журналистского расследования не представляется возможным.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Чернобыль, трагедия, призрак
 
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