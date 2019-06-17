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Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю

17.06.2019 09:04
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Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю

В Интернете опубликованы новые рейтинги партий перед парламентскими выборами, которые зафиксировали впечатляющий рывок Святослава Вакарчука и его партии "Голос".

На первом месте по-прежнему располагается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", однако сразу на третье место вырвалась партия Вакарчука с 9,5% поддержки.

Данные исследования показали команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Таким образом, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа". 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Далее идет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" - лишь 5%. 

Партия Тимошенко оказалась на границе проходного барьера в парламент.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, Вакарчук, Верховная Рада
 
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