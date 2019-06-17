Главная / Новости / Украина / Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю
Последние новости раздела
- Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: Землю накроет необыкновенное явление09:30
- Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю09:04
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»08:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги07:10
- Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования22:10
- "Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс21:19
Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю
17.06.2019 09:04
В Интернете опубликованы новые рейтинги партий перед парламентскими выборами, которые зафиксировали впечатляющий рывок Святослава Вакарчука и его партии "Голос".
На первом месте по-прежнему располагается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", однако сразу на третье место вырвалась партия Вакарчука с 9,5% поддержки.
Данные исследования показали команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.
Таким образом, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа". 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Далее идет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" - лишь 5%.
Партия Тимошенко оказалась на границе проходного барьера в парламент.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, Вакарчук, Верховная Рада
Читайте также:
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса
- Начинается борьба за три тысячи кресел. Расклад по-донбасски
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Коммунистический десант напал на «регионалов»
- Скандальные выборы. Двоим кандидатам - красные карточки
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики20:31
- Боевики вербуют переданных Украине заключенных. ВИДЕО19:33
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: Землю накроет необыкновенное явление09:30
- Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю09:04
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»08:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги07:10
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни14:42
- Пять случаев, когда страховая не оплатит ремонт авто при ДТП14:01
- Одиночество в кайф: 3 знака Зодиака, которые умеют наслаждаться собой12:50
- Половина украинцев останется без пенсий: что делать10:53
- Приметы на Троицу 16 июня 2019 года10:36
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Пушков пугает Зеленского войной: "Никто вам не даст денег, пока мы вас "убиваем""