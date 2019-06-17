Порошенко больше не в лидерах

17.06.2019 15:16

Политическая сила «Европейская солидарность», во главе которой находится бывший президент нашей страны Пётр Порошенко, больше не входит в тройку лидеров парламентского рейтинга. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.



Об этом поведали сотрудники компании Edison Research. Они провели исследование, которое длилось в период с 10 по 13 июня текущего года. Его участниками стали 1103 человека. Респонденты собирали информацию, воспользовавшись методом личного интервью. Результаты исследования показали, что на сегодняшний день политическая сила «Европейская солидарность» импонирует только 7,5% электората. Это делает её только четвёртой в парламентском рейтинге.



Выбить «Европейскую солидарность» из лидеров удалось партии «Голос», создателем и идеологом которой является фронтмен легендарной музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Так, данную политическую силу поддерживают 9,5% украинских граждан. Также «Европейская солидарность» существенно уступает фракциям «Слуга народа» (45,6%) и «Оппозиционная платформа – За жизнь» (10,5%).