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Архив - Украина

Порошенко больше не в лидерах

17.06.2019 15:16
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Порошенко больше не в лидерах

Политическая сила «Европейская солидарность», во главе которой находится бывший президент нашей страны Пётр Порошенко, больше не входит в тройку лидеров парламентского рейтинга. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.

Об этом поведали сотрудники компании Edison Research. Они провели исследование, которое длилось в период с 10 по 13 июня текущего года. Его участниками стали 1103 человека. Респонденты собирали информацию, воспользовавшись методом личного интервью. Результаты исследования показали, что на сегодняшний день политическая сила «Европейская солидарность» импонирует только 7,5% электората. Это делает её только четвёртой в парламентском рейтинге. 

Выбить «Европейскую солидарность» из лидеров удалось партии «Голос», создателем и идеологом которой является фронтмен легендарной музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Так, данную политическую силу поддерживают 9,5% украинских граждан. Также «Европейская солидарность» существенно уступает фракциям «Слуга народа» (45,6%) и «Оппозиционная платформа – За жизнь» (10,5%).



Теги: Донбасс, выборы, партия, Порошенко
 
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