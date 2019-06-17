Синоптики рассказали, как долго продержится в Украине адская жара

17.06.2019 13:15

Жара в Украине немного спадет уже с понедельника, 17 июня.

Как отмечают синоптики, самой жаркой на этой неделе была пятница, 14 июня. В последний рабочий день недели дожди вовсе ушли с территории Украины.

В понедельник ожидается солнечная погода с дневной температурой воздуха +27-28 градусов. Ночью воздух будет остывать до +14-20 градусов, давая возможность отдохнуть от дневной жары.

Источник: https://from-ua.com