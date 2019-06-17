Стало известно, как Янукович вывез миллионы: «никто не додумался»

17.06.2019 18:04

Бывший президент Украины Виктор Янукович после побега сохранил как минимум 3,6 миллиона долларов

Не так давно сбежавшего главу государства заочно осудили Украине на 13 лет лишения свободы за госизмену. Следователи выяснили, как Виктор Янукович вывел огромную сумму денег за границу.

Выяснилось, что президент воспользовался услугами одного из крупнейших банков Швеции – Swedbank. Через счет кредитной организации в Литве он отмывал средства в 2011 году. Для этого он отправлял незаконно полученные деньги через офшорную компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в Swedbank. Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил шведским журналистам, что Vega Holding Limited — это компания, которую Янукович использовал для вывода грязных денег.

Прокурор Андрей Радионов заявил, что деньги скорее всего передавались Виктором Януковичем в форме взятки, замаскированной под соглашение о написании книги. Никто и не додумался, что в бумагах скрывается масштабная афера. Как свидетельствуют документы, представители Swedbank узнали о «бизнесе» Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос в банк. Кроме «гонорара» за книгу, через счет компании Януковича в Swedbank примерно с 2007 по 2013 годами провели 170 миллионов шведских крон (18,2 млн долларов). Однако детали этих транзакций журналисты добыть не смогли.

Ранее известный астролог Влад Росс рассказал, какая судьба ожидает бывшего президента Виктора Януковича после бегства из Украины. «Пьянки, женщины, гулянки. Вот такая ситуация», — заявил астролог. Он добавил, что одиозному политику точно не светит Гаагский трибунал. Виктор Янукович и руководители незаконных формирований на Донбассе избегут заслуженного наказания. Более того, Влад Росс предсказал ему весьма насыщенную старость.

«Я могу сказать больше: он даже сможет ездить по всему миру, кроме Украины. Но это максимум. Где-нибудь, на каких-то островах он жизнь закончит — и все», — считает астролог. — «У всех этих, которые там были, не вижу в принципе. И у Захарченко я ничего не вижу. Никто не будет сидеть вообще».

Источник: https://politeka.net