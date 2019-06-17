В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наступит похолодание

17.06.2019 19:48

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук сообщила, что украинцам ждать похолодания можно с 25 июня.

«Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов», — прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, во вторник, 18 июня, в Украине дневная температура ожидается на уровне +29+34, а в западных областях Украины — от +25 до +29 градусов. На юго-западе возможны дожди с грозами.

При этом кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.

«В Киеве 18 июня — жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живыми и веселыми 24−25 июня», — пишет Диденко.

Источник: https://donpress.com