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В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги

17.06.2019 07:10
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В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги

Празднование дня рождения друга для 5-летнего мальчика из Николаева омрачилось крайне неприятным инцидентом: ребенок получил ожоги после того, как аниматоры вылили ему на руки жидкий азот.

Дядя пострадавшего мальчика Сергей Иващенко рассказал журналистам, что родители пригласили аниматоров из агентства. В их программе были предусмотрены «веселые опыты», связанные с использованием химии.

"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию",

- рассказал Сергей.

В праздничном агентстве, по словам Сергея, объяснили, что перед началом химического шоу якобы провели для детей инструктаж по технике безопасности

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Николаев, ребенок, жидкий азот, аниматор
 
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