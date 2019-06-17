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В Николаеве аниматоры вылили на руки 5-летнему мальчику жидкий азот. Ребенок получил ожоги
Празднование дня рождения друга для 5-летнего мальчика из Николаева омрачилось крайне неприятным инцидентом: ребенок получил ожоги после того, как аниматоры вылили ему на руки жидкий азот.
Дядя пострадавшего мальчика Сергей Иващенко рассказал журналистам, что родители пригласили аниматоров из агентства. В их программе были предусмотрены «веселые опыты», связанные с использованием химии.
"Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию",
- рассказал Сергей.
В праздничном агентстве, по словам Сергея, объяснили, что перед началом химического шоу якобы провели для детей инструктаж по технике безопасности
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Николаев, ребенок, жидкий азот, аниматор
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