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Владимир Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что планирует встречу с главой России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, внешнеполитические советники стран-членов «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран, передает replyua.net.
«Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом», – сказал он. Кроме этого, Владимир Зеленский указал на важность выполнения РФ решения Международного трибунала по плененным украинским морякам. «Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряка. Я в это верю», – заявил Зеленский. Напомним, ранее в ходе рабочего визита в Париж президент Украины, заявил, что уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента. В то же время Зеленский заверил, что у него нет планов влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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