- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"18:20
- Стало известно, как Янукович вывез миллионы: «никто не додумался»18:04
- Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду17:48
- Команду Зеленского критикуют за важный нюанс17:29
- Экономическую блокаду с ОРДЛО можно снимать, но на определенных условиях - Землянский17:05
- Украинцам перестанут выдавать субсидии: кто в зоне риска16:45
- Гройсман обещает значительно повысить минимальную зарплату16:14
- Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом16:00
- США выделили гуманитарную помощь Украине в виде медицинского оборудования15:30
Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"
В субботу, 15 июня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посети Мариуполь. Он рассказал, что на данный момент уже идет процесс разработки масштабной программы восстановления региона и пояснил, что у Украины "есть подвижки" в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Президент Украины Зеленский ответил на острый вопрос журналиста издания "Новости Донбасса" во время рабочей поездки в Мариуполь в субботу, 15 июня.
Президенту задали вопрос, что означает "дорожная карта Зеленского по Минску" и будет ли она похожа на "формулу Штайнмайера".
"У нас есть минские договоренности, внутри которых мы уже действуем. Мне кажется, что у нас уже есть подвижки. Но пока публично говорить о том, что мы что-то сделали... Давайте что-то сделаем! Увидим результат, и тогда посмотрим,", - отметил президент.
Владимир Зеленский пояснил, что для него важным является окончание войны и возвращение украинских территорий. Также он прояснил вопрос региональных проблем.
"Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцам и военным, потом дороги Мариуполь–Запорожье", - пояснил президент.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, Минск, Мариуполь, Зеленский
- Три жизни мариупольской дончанки
- На Мариупольском направлении вооруженные инциденты. В ООС у ВСУ потеря
- Мнение: если будет наступление, Мариуполь снесут с лица земли
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- Путешествие из Мариуполя в Донецк и обратно
- В Мариуполе решили: переселенцам нужнее всего - работа
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности11:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"18:20
- Стало известно, как Янукович вывез миллионы: «никто не додумался»18:04
- Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду17:48
- Команду Зеленского критикуют за важный нюанс17:29
- Экономическую блокаду с ОРДЛО можно снимать, но на определенных условиях - Землянский17:05
- Украинцам перестанут выдавать субсидии: кто в зоне риска16:45
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Гройсман обещает значительно повысить минимальную зарплату16:14
- Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом16:00
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя10:30
- Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека10:15
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Ученые назвали идеальную для хорошего здоровья продолжительность сна15:06
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома