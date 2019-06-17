Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"

17.06.2019 18:20

В субботу, 15 июня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посети Мариуполь. Он рассказал, что на данный момент уже идет процесс разработки масштабной программы восстановления региона и пояснил, что у Украины "есть подвижки" в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Президент Украины Зеленский ответил на острый вопрос журналиста издания "Новости Донбасса" во время рабочей поездки в Мариуполь в субботу, 15 июня.

Президенту задали вопрос, что означает "дорожная карта Зеленского по Минску" и будет ли она похожа на "формулу Штайнмайера".

"У нас есть минские договоренности, внутри которых мы уже действуем. Мне кажется, что у нас уже есть подвижки. Но пока публично говорить о том, что мы что-то сделали... Давайте что-то сделаем! Увидим результат, и тогда посмотрим,", - отметил президент.

Владимир Зеленский пояснил, что для него важным является окончание войны и возвращение украинских территорий. Также он прояснил вопрос региональных проблем.

"Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцам и военным, потом дороги Мариуполь–Запорожье", - пояснил президент.

Источник: https://from-ua.com