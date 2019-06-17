Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом

17.06.2019 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня 17 июня, прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

В соответствии с программой, глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф» (Station F).

Во второй половине назначена официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а в 16.30 совместная пресс-конференция.

Также ожидается, что Зеленский посетит Сенат Франции.

Источник: https://donpress.com