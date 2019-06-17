Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»

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Под стенами президента Владимира Зеленского проведут специальную акцию, призванную отменить Марш равенства
Об этом сообщает «Страна».
«Перед Маршем равенства, который запланирован на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и групп «Традиция и порядок», «Катехон», «Братство» и другие готовят акции протеста против Прайда. Об этом в своем микроблоге в Тtwitter сообщает Bellingcat Monitoring Project», — говорится в сообщении.
Специально с этой целью, утверждают журналисты, был создан специальный Telegram-канал.
«На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований – «предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, осенью в Харькове может состояться первый гей-парад в истории города. Проведение «Харьков-Прайда» его организаторы анонсировали на 22 сентября, и он пройдет под лозунгом «Харьков для всех. Безопасность для всех».
«Мы стремимся строить инклюзивный и уютный Харьков. Безопасный город, дружественный к разным людям», – отметили организаторы «Харьков-Прайда».
Они также подчеркнули, что это будет «мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей, независимо от их сексуальной или гендерной ориентации».
Первая попытка представителей ЛГБТ-сообщества провести акцию против гомофобии, бифобии и трансфобии возле Дворца бракосочетаний на улице Сумской 17 мая 2017 года закончилась громким провалом. На организаторов акции напали три десятка человек, которые угрожали собравшимся людям, швыряли в них яйца и обливали зеленкой. Когда на место стычки приехала полиция, завязалась потасовка.
В комментариях к анонсу начался настоящий ад. Стоит отметить, что подавляющее большинство харьковчан крайне негативно относятся к подобным мероприятием, и самое приличное, что можно прочитать в комментариях, звучит как «делайте, что хотите, но не несите это в массы». Хотя во всем мире практика проведения подобных парадов весьма распространена, и такого уровня агрессии, как в постсоветских странах, они не вызывают.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, сексуальные меньшинства, марш, Зеленский
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