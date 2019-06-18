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Это невыгодно Украине: Зеленский выступил резко против позиции Меркель по скандальному вопросу

18.06.2019 18:24
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Это невыгодно Украине: Зеленский выступил резко против позиции Меркель по скандальному вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский публично выступил против позиции Германии и Ангелы Меркель и заявил, что точки зрения Киева и Берлина по вопросу газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" диаметрально противоположны, пишет Диалог.UA.
Об этом украинский президент заявил после переговоров с Ангелой Меркель и отметил, что сохранение транзитных потоков российских энергоносителей через Украину является гарантией энергетической безопасности Украинского государства и Европы. Зеленский уверен в том, что переговоры с РФ закончатся успешно, при этом выкручивать Украине руки никто не будет. "Думаю, в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", — заявил президент.



Теги: Донбасс, скандал, газопровод, Меркель, Зеленский
 
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