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Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим
11 червня минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим з Євросоюзом. Відтоді українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони, з яких понад 3 мільйони були безвізовими. За два роки українці оформили понад 9,2 млн біометричних паспортів для закордонних поїздок.
Найчастіше українці подорожували літаком, найрідше – морським транспортом. Уже традиційно найпопулярнішою країною для виїзду у Європу була Польща. За два роки польський кордон перетнули більше 1 млн наших громадян. Найрідше українці мандрують через кордон зі Словаччиною.
У червні київська влада заявила, що збирається будувати завод із переробки відходів. Це вже другий такий проект в Україні. Раніше проект сміттєпереробного заводу презентували у Львові. Чому в нас немає сміттєпереробних заводів та чому досі не працює оновлений закон про відходи, детально у нашій статті.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Украина, Донбасс, годовщина, безвизовый режим
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