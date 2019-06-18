Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе

18.06.2019 11:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе

Страны ЕС могут столкнуться с газовым кризисом в связи с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую ГТС. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Как отметила Зеркаль, существует высокая вероятность, что до 1 января 2020 года Украина и Россия не договорятся о заключении нового контракта, так как Москва продолжает откладывать дату проведения переговоров о транзите газа, пишет from-ua.
"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", − подчеркнула Зеркаль.
Агентство напомнило, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из России, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам.
Укртрансгаз на минувшей неделе предложил, чтобы Евросоюз хранил до четырех миллиардов куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.



Теги: Украина, Донбасс, кризис, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх