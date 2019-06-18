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Оформляет на Марченко за деньги Путина: Бутусов разоблачил схему Медведчука с покупкой СМИ
Скандальный украинский политик Виктор Медведчук оформил купленные телеканалы на российскую нефтяную фирму, которая принадлежит его жене Оксане Марченко.
Журналист Юрий Бутусов рассказал, что одиозный Виктор Медведчук приобретает каналы в Украине за деньги своего кума - президента России Владимира Путина, передает "Диалог.UA".
Такую точку зрения он высказал в соцсети. "Это уже третий телеканал ("ЗИК" - ред.), который купил Медведчук, что является, без сомнения, путинским информационным и политическим наступлением против Украины", - считает он. Более того, массовая скупка украинских телеканалов осуществляет на деньги президента страны-агрессора. "Деньги на покупку телеканалов в Украине Медведчуку дал Путин и оформил на фирму, принадлежащую жене Медведчука Оксане Марченко, Гавриковское месторождение нефти в Ханты-Мансийске", - подчеркивает Бутусов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, СМИ, телеканалы, покупки, соцсети, Медведчук
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