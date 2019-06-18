Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента

18.06.2019 16:40

В ходе заседания согласительного совета парламента спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

По его словам, для приостановления рассмотрения нового избирательного кодекса нет другого механизма, кроме созыва внеочередного заседания Рады, передает donpress.com.

«Никакого механизма через процедуру эд-хок не существует для приостановления рассмотрения закона. Есть единый механизм. Есть один способ — это созыв внеочередного заседания», — заявил Парубий.

Согласно действующего украинского законодательства, инициировать внеочередное заседание ВРУ во время рассмотрения избирательного кодекса может президент или 150 нардепов.

«Это действительно механизм, который позволит при рассмотрении закона сделать внеочередное заседание и на нем решить все вопросы. Поэтому, если президент действительно заинтересован рассмотреть кадровые вопросы, когда будут решения комитетов… Я могу сказать, что как председатель ВРУ я безотлагательно по его просьбе созову внеочередное заседание. При этом, время мы определим самостоятельно», — сказал Парубий.