После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"

18.06.2019 08:39

Шуфрич точь-в-точь повторил слова тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, которые тот произнес летом 2008 года перед вторжением российских войск в Грузию. Надеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" весьма оригинально прокомментировал беседу президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном, буквально пригрозив Украине войной в "кремлевском стиле", сообщает "Диалог.UA".

"Киев отдаляет мир, и придется нам, "Оппозиционной платформе – За жизнь", по принципу "Не знаете – научим, не хотите – придется заставлять", принуждать к миру уже эту новую власть", – заявил Шуфрич. По словам одиозного нардепа сразу стало ясно, у кого тот учится и откуда получает "методички" и ц/у. Дело в том, что в 2008 году перед вторжением в независимую Грузию, когда Россия не только оккупировала Цхинвалский район этой страны, но и подвергла атаке сразу несколько грузинских городов в других районах, марионеточный президент Дмитрий Медведев (под диктовку Владимира Путина) назвал эту войну "Операцией по принуждению Грузии к миру". Таким образом мы видим уже слабо скрываемую угрозу войны от пятой колонны Кремля в Украине, пафосно называемой "Оппозиционной платформой". Видимо, Шуфрич не понимает, что в случае, если российские войска или подконтрольные Кремлю НВФ захватят Киев, ему придется хватать самые любимые вещи и бежать из своего красивого домика (как его коллеги по парламенту и "Партии регионов" Ахметов и Валентин Ландик из Донецка, или как Струк и Медяник из Луганска).

Кроме того, в том же комментарии Шуфрич назвал Зеленского этаким "мини-Порошенко"