Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные

18.06.2019 09:34

Пенсия в Украине вырастает с 1 июля 2019: нас ждет повышение пенсий из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.

Большинству прибавят 67 грн. Однако некоторых ждет прибавка в 10 раз больше. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией, пишет Главред.

В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии – с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.

Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:

для женщин – это 30 лет,

для мужчин – 35 лет.

К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.

Напомним, следующее повышение украинских пенсионеров ждет в декабре – на 74 грн.

Ранее в Украине заработал новый пенсионный возраст. В текущем году на пенсию в 59 лет выйдут те женщины, кто родился не позже 30 сентября 1960 года.

При этом украинцам сняли ограничение на пенсионный возраст и выслугу лет. По мнению аналитика Алексей Куща к каждой профессии нужно использовать собственный расчет. Соответственно, выход на пенсию для таких категорий граждан не должен привязываться к возрасту, а только к критериям определения выслуги лет и утраты трудоспособности.