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Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к миру совершить визит в оккупированные РФ Крым и Донбасс очень опасен. Почему слова Зеленского - ошибка, рассказал Telegram-канал "Женщина с косой", передает "Диалог.UA".
Во вторник, 18 июня, Зеленский с рабочим визитом посетил Германию, где встретился с канцлером Ангелой Меркель. на совместной пресс-конференции он сделал нашумевшее заявление. Так, президент предложил посетить Крым и Донбасс тем, кто сомневается в необходимости продления санкций против РФ. "Это самая огромная глупость ЗЕ", - пришла к выводу "Женщина с косой". По ее мнению, таким образом украинский президент легитимизировал поездки европейских чиновников на оккупированные территории. "Теперь каждый русский лоббист будет возить пачками туда чиновников и демонстрировать "успехи"... И да, теперь на официальной основе (прям по поручению Зеленского). Европейцы будут говорить, что едут специально чтобы своими глазами посмотреть жизнь Крыма, а после по приезду будут говорить, что в Крыму "все отлично" и жители живут нормально, а СБУ не сможет этих чиновников добавить в "черный список", ведь они исполняют желание Зеленского. Да и Украина не сможет писать жалобы на таких чиновников европейских в международные инстанции. Все это будет только способствовать "позитивному" имиджу России на западе" - пришел к выводу ресурс. "Женщина с косой" заподозрила, что слова Зеленского могут и не быть случайностью. В этом случае, все очень плохо. "Теперь интересен такой факт. Зеленский это сказал случайно или его попросили, чтобы дать "зеленый свет" международным делегациям, да и появления ОБСЕ и других организаций на территории Крыма. Кстати это будут первые шаги до легитимации Крыма, как части РФ. Такой себе второй этап. После начнут даже туристов возить туда и все будут прикрываться этим предлогом. Мы хотим показать, как Крым живет в России и хотим это показать нашим жителям", - сообщил Telegram-канал. Ссылаясь на политтехнологов, ресурс отметил, что это может быть "скрытый ход" Зеленского для улучшения отношений с РФ. Дело в том, что такие слова однозначно играют на руку Кремлю.
Теги: Донбасс, ошибка, встреча, Меркель, Зеленский
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