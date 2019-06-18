Зеленский рассказал, когда состоятся новые переговоры в нормандском формате

18.06.2019 22:12

Переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе запланированы на июль. Об этом президент Украины сообщил в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, пишет ДонПресс.

«По поводу возвращения к нормандскому формату… Мы обсуждали даты… Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны», — сказал Зеленский.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, встреча советников должна состояться 12 июля.

«Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках „минского процесса“ сейчас снова работает более решительно», — сказал Меркель.