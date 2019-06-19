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Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина

19.06.2019 14:10
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Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина

Раскрыта предварительная версия гибели народного депутата Дмитрия Тымчука

Нардеп от фракции «Народный фронт», координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт был найден мертвым в Киеве в среду, 19 июня. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированные источники, у следствия уже есть предварительная причина гибели депутата.

Так, по словам источника, предварительной рабочей версией следствия является то, что Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки своего наградного пистолета.

Эту версию подтвердил и нардеп Антон Геращенко.

«Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины. Нам всем тебя будет очень не хватать …», — написал он в своем Фейсбук.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Дмитрий Тымчук, нардеп, погиб
 
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