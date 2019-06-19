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Глава ЦИК рассказала о выборах в Раду, и как на это повлияет решение КСУ
Руководитель ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд украинского государства не может остановить выборы своим решением, а может исключительно определить конституционность указа гаранта Конституции относительно роспуска парламента нашей страны. Как информирует replyua.net, об этом она рассказала в интервью «ВВС News Украина».
Слипачук заявила: «КСУ может только определить конституционность указа. Больше ничего он сделать не сможет». При этом она не смогла четко ответить, на какие шаги пойдет Центральная избирательная комиссия, если Конституционный суд Украины признает указ гаранта Конституции неконституционным. Она сказала: «Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникает вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать, и как мы должны себя вести».
В это же время она подчеркнула, что если КСУ таки решит, что указ никоим образом не соответствует Конституции Украины, то это будет означать, что такого указа просто нет. Слипачук сказала: «Соответственно, я никаких законных оснований не имею тратить государственные деньги на выборы в Раду. Возникает множество вопросов тогда. И чтобы ответить на данный вопрос, мне нужно увидеть решение КСУ». В настоящее время, по ее словам, ЦИК находится в «очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам уже начался, и отложить его невозможно».
Теги: Донбасс, выборы, Конституционный суд, Верховная Рада
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