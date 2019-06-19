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Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе

19.06.2019 19:30
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Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам", - сообщили в ведомстве.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Следствие продолжается.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источчник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Одесса, отдых, пляж, расстрел
 
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