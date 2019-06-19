Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться

19.06.2019 07:45

Позволяя себе в отпуске полную свободу действий в пищевом поведении, мы портим себе весь отдых.

Об этом сообщает диетолог Ксения Киселькова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Эксперт советует на завтрак выбирать крупы вместе с яйцом, сыром или слабосоленой рыбой, фрукты и ягоды.

«Крупы в этом перечне обязательны! Их употребление необходимо для того, чтобы вас днём и вечером не тянуло на сладкое. В обед отдавайте предпочтение мясу, птице и тёплым овощам. Если вы не прекратили на отдыхе тренировочный процесс, небольшой гарнир из круп тоже должен быть. Десерт из фруктов имеет право быть»,- говорит К. Киселькова.

По ее словам, ужин — это самый легкий приём пищи. Для него нужно выбирать рыбу и морепродукты со свежими овощами.