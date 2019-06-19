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Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью
Смерть координатора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука вызывает много вопросов. От этом сайту «Сегодня» заявил коллега Тымчука, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Тарас Пастух.
Комментируя гибель нардепа, он уточнил:
«Это не только для меня, но и для страны чрезвычайно большая утрата. Кто знал, кто сотрудничал с Дмитрием, помнят его, как человека фанатично преданного Украине, чрезвычайно много сделавшего в период активной фазы войны. „Информсопротивление“ постоянно предоставляло информацию с оккупированных территорий для наших подразделений, для СБУ. Это человек, который будучи депутатом, продолжал выполнять свой гражданский долг, продолжая руководить „ИС“. Это происшествие у многих украинцев будет вызывать больше вопросов, чем давать ответов».
Пастух уточнил, что опытные военные прекрасно знают, как обращаться с оружием:
«У военных это доведено до автоматизма. Кроме того, сегодня — пленарный день, а Дмитрий очень ответственно подходил к посещениям заседаний. Почему у него вдруг возникла потребность почистить оружие, заниматься пистолетом — это вопрос».
По его словам, даже будучи членом фракции большинства, Тымчукбыл нетерпим к коррупции, халатности, бесхребетности отдельных военных руководителей. Пастух сказал:
«Он не раз открыто говорил, что не соглашается с действиями руководителей блока нацбезопасности. Для него существовали и были на первом месте, прежде всего, интересы Украины, национальной безопасности».
Обсуждая проекты, над которыми в последнее время работал Тымчук с коллегами из комитета по нацбезопасности и обороне, Пастух уточнил, что они много внимания уделяли вопросам парламентского контроля над сектором безопасности, высшим военным командованием, отчетностью ВСУ и всех составляющих сектора нацбезопасности. Он подчеркнул:
«Если этот вопрос не будет решен, будет поставлен довольно высокий шлагбаум интеграции Украины в НАТО. Эти моменты очень серьезно нами обсуждались. Дело в том, что когда принимался закон о нацбезопасности, мы уже тогда старались заложить в этот закон требуемые стандарты. Но был принят президентский законопроект, который не дал ответы на все вопросы. Поэтому мы хотели со временем провести законопроекты, которые уже не комплексно, а точечно приблизят Украину к НАТО. Это вопросы снятия „секретки“, вопросы Укроборонпрома, вопросы подотчетности служб разведки, специальных служб и т. д. парламентскому контролю».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гибель, Дмитрий Тымчук, нардеп
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