Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью

19.06.2019 20:03

Смерть координатора группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука вызывает много вопросов. От этом сайту «Сегодня» заявил коллега Тымчука, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Тарас Пастух.

Комментируя гибель нардепа, он уточнил:

«Это не только для меня, но и для страны чрезвычайно большая утрата. Кто знал, кто сотрудничал с Дмитрием, помнят его, как человека фанатично преданного Украине, чрезвычайно много сделавшего в период активной фазы войны. „Информсопротивление“ постоянно предоставляло информацию с оккупированных территорий для наших подразделений, для СБУ. Это человек, который будучи депутатом, продолжал выполнять свой гражданский долг, продолжая руководить „ИС“. Это происшествие у многих украинцев будет вызывать больше вопросов, чем давать ответов».

Пастух уточнил, что опытные военные прекрасно знают, как обращаться с оружием:

«У военных это доведено до автоматизма. Кроме того, сегодня — пленарный день, а Дмитрий очень ответственно подходил к посещениям заседаний. Почему у него вдруг возникла потребность почистить оружие, заниматься пистолетом — это вопрос».

По его словам, даже будучи членом фракции большинства, Тымчукбыл нетерпим к коррупции, халатности, бесхребетности отдельных военных руководителей. Пастух сказал:

«Он не раз открыто говорил, что не соглашается с действиями руководителей блока нацбезопасности. Для него существовали и были на первом месте, прежде всего, интересы Украины, национальной безопасности».

Обсуждая проекты, над которыми в последнее время работал Тымчук с коллегами из комитета по нацбезопасности и обороне, Пастух уточнил, что они много внимания уделяли вопросам парламентского контроля над сектором безопасности, высшим военным командованием, отчетностью ВСУ и всех составляющих сектора нацбезопасности. Он подчеркнул:

«Если этот вопрос не будет решен, будет поставлен довольно высокий шлагбаум интеграции Украины в НАТО. Эти моменты очень серьезно нами обсуждались. Дело в том, что когда принимался закон о нацбезопасности, мы уже тогда старались заложить в этот закон требуемые стандарты. Но был принят президентский законопроект, который не дал ответы на все вопросы. Поэтому мы хотели со временем провести законопроекты, которые уже не комплексно, а точечно приблизят Украину к НАТО. Это вопросы снятия „секретки“, вопросы Укроборонпрома, вопросы подотчетности служб разведки, специальных служб и т. д. парламентскому контролю».

Источник: https://donpress.com