- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Волкер признался: Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца15:51
- Зеленский кое-что пообещал инвесторам, опасающимся дефолта15:09
- Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»14:50
- «Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю»: украинцы считают, что Дмитрия Тымчука убили14:30
- Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина14:10
- Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности13:32
- Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский раскрыл все карты, подробности13:30
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
Медики рассказали, как избежать укуса змеи
В Украине живут пять видов ядовитых змей.
Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус, сообщает Центр общественного здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Ежегодно их жертвами становятся десятки людей. Уберечь себя от укусов можно, если соблюдать простые правила.
Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками
Встретить опасных пресмыкающихся можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, а то и на собственном дворе. Змей много в заболоченных местностях, возле заросших озер и прудов, в горах и пустынях. Эти животные часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев. Именно поэтому к этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.
Не садитесь, если не проверили место
Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуродите или постучите в том месте палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса и сразу же прячутся или отползают подальше. Однако в жару их поведение может меняться, поэтому обезопасьте себя этим простым действием.
Змеи агрессивны в ответ
Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности. Гадюки активны в дневное время: как все хладнокровные, они любят греться на солнце. Обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений.
Одевайтесь соответственно
Если отправляетесь в местности, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.
Увидели змею – замрите
Если вы все же встретились с пресмыкающимся, не делайте резких движений, ведь змея обычно просто не увидит неподвижный объект. Лучше замереть и ждать, пока змея уползет.
Теги: Донбасс, здоровье, укус, змея
- На людей нападают летучие мыши
- Медики назвали спиртной напиток, убивающий молодость
- Кардиологи назвали напиток, провоцирующий инсульт
- Малыша искусала собака. А мамаша забыла о сыне
- Симптомы, которые нельзя игнорировать после укуса клеща
- Как избежать нападения клещей и какие шаги предпринять, если вы все-таки "попались"
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте07:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах21:49
- В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка19:47
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Волкер признался: Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца15:51
- «Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским15:29
- Зеленский кое-что пообещал инвесторам, опасающимся дефолта15:09
- Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»14:50
- «Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю»: украинцы считают, что Дмитрия Тымчука убили14:30
- Игрок донецкого "Шахтера" перешел в московское "Динамо"14:20
- Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: «все произошло у него дома», раскрыта неожиданная причина14:10
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло