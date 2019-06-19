Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»

19.06.2019 14:50

Минские соглашения невозможно выполнить без ущерба для территориальной целосности Украины

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, после визитов президента Владимира Зеленского во Францию и Германию Украина услышала твердые обещания касательно санкционной политики – пока Крым и Донбасс оккупированы, санкции против России сняты не будут. Но стоит не забывать, что Минские соглашения – это угроза украинской независимости.

«Во-первых, напомню, Петр Порошенко взял на себя незаконно заключенное обязательство провести выборы на Донбассе, где изберут людей, которые убивали украинцев и дадут им легальный статус. Второе, это амнистия для этих людей. Третье, это предоставление особого статуса (имеется в виду по условиям Минских соглашений — ред.)», — напоминает Семенченко.

Формат, который предложил Порошенко, совершенно ненормальный, считает депутат. Его в любом случае нужно менять и разговаривать только с позиции сильного государства.

«На сильных не нападают. Для того, чтобы стать сильным, нужно срочно заняться пропалыванием коррупционного поля. Нужно срочно укреплять экономику, снять эти все ограничения с бизнеса, усилить армию и тогда через Норманский формат, через Будапештский формат делать все, чтобы вернуть наши территории», — говорит Семеннченко.

Напомним, недавно также Семен Семенченко объяснил, почему дата досрочных выборов в Верховную Раду зависит от того, кто больше заплатит.

По его словам, учитывая колоссальный рост рейтинга партии Владимира Зеленского досрочные выборы становятся невыгодными даже Петру Порошенко. А это, к сожалению, сильный фактор, так как в Конституционном суде все еще осталось много людей бывшего президента, которых Порошенко не уволил еще со времен Виктора Януковича.

«Кроме этого, сейчас Андрей Парубий предоставил список членов коалиции и они апеллируют к прошлому решению Конституционного суда, что коалиция может состоять не только из членов фракции, но и из отдельных депутатов.

Я думаю, что там сейчас речь идет о том, кто больше заплатит. Я очень надеюсь, что партия Зеленского платить не будет», — говорит Семенченко.

Источник: https://politeka.net