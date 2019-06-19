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«Нормандский формат»: Зеленский обсудил важный вопрос с Штайнмайером
19.06.2019 10:15
Глава украинского государства Владимир Зеленский во вторник, восемнадцатого июня провел в Берлине встречу с президентом Федеративной республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Более детально, как пишет replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.
В частности, Владимир Зеленский отметил: «Для Франка-Вальтера Штайнмайера невероятно важна поддержка территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Он лично был на территории Луганской и Донецкой областей, когда там начинался конфликт». Таким образом, в пресс-службе отмечается: «Президенты обсудили возможность функционирования «нормандского формата». Кроме того, речь шла об освобождении задержанных спецслужбами России украинских моряков.
Теги: Донбасс, нормандский формат, Зеленский
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