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Партия Вакарчука ворвалась в тройку лидеров предвыборной гонки
Политическая сила экс-президента Порошенко может не пройти в новый украинский Парламент после выборов.
Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", передает "Диалог.UA".
Ранее Порошенко прибыл в ЦИК для регистрации своей политической силы "Европейской солидарности". Опрос среди населения проводился с 8 по 12 июня, было опрошено 2 тыс. человек, статистическая погрешность в районе 2%. Так, лидером парламентской гонки остается партия "Слуга народа", которая держит лидерство с марта 2019 года, ее рейтинг на уровне 47,1% поддержки. Далее идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1%. За ними неожиданно появилась партия Вакарчука "Голос", рейтинг политсилы значительно вырос и составляет 8,1%. На четвертом месте "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 7,3%. Замыкает пятерку, которая, возможно, попадет в Парламент, партия Порошенко "Европейская солидарность" – 5%. Все остальные партии не набирают должного уровня поддержки для прохода в Парламент.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, рейтинг, Верховная Рада
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