Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности

19.06.2019 13:32

Накануне в Киеве разыгралась страшная трагедия – стало известно о том, что погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

Об этом сообщает Telegram канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова:

«Депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Это подтверждают наши источники в правоохранительных органах», — заявили журналисты.

Источник: https://politeka.net